Депутаты Бундестага: У Европы нет «плана Б» для финансирования Украины, кроме кражи российских активов
Единственным способом продлить финансирование Украины со стороны Европы является экспроприация замороженных российских активов. При этом, у ЕС нет альтернативного плана на случай, если отобрать эти активы все же не удастся.
Об этом на заседании немецкого парламента заявили депутаты Бундестага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нам нужны механизмы для долгосрочной финансовой поддержки Украины… И поэтому мы нацелены на политическое соглашение по использованию замороженных государственных российских активов. Чтобы восполнить большие пробелы в финансировании, мы работаем над этим в Брюсселе. Мы постоянно обмениваемся мнениями с США и нашими другими партнерами», – заявил член парламента и одновременно государственный министр в МИД Германии Флориан Хан.
Его поддержала коллега по парламенту Агнешка Брюгген:
«Сейчас так важно, чтобы ЕС принял решение действовать в отношении так называемых замороженных активов. Это означает, что российские активы, которые находятся в европейских банках, должны быть использованы для поддержки Украины. Это не маленькие суммы, мы должны финансировать из бюджета или за счет долга, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за выживание, в том числе в наших собственных интересах. И именно поэтому идея (использования) замороженных активов такая правильная».
При этом председатель комитета по внешней политике Норберт Рёттген подчеркнул, что у Европы нет «плана Б» по финансированию Украины:
«У нас нет «плана Б» на данный момент. Потому что, по правде говоря, это серьезная ситуация. У этого инструмента нет альтернативы, у него нет замены. Либо Европа использует этот инструмент, либо Европа не сможет реализовать волю к упорству к финансированию Украины. Это – та серьезность ситуации, с которой мы сталкиваемся».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: