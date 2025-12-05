Депутаты Бундестага: У Европы нет «плана Б» для финансирования Украины, кроме кражи российских активов

Единственным способом продлить финансирование Украины со стороны Европы является экспроприация замороженных российских активов. При этом, у ЕС нет альтернативного плана на случай, если отобрать эти активы все же не удастся.

Об этом на заседании немецкого парламента заявили депутаты Бундестага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужны механизмы для долгосрочной финансовой поддержки Украины… И поэтому мы нацелены на политическое соглашение по использованию замороженных государственных российских активов. Чтобы восполнить большие пробелы в финансировании, мы работаем над этим в Брюсселе. Мы постоянно обмениваемся мнениями с США и нашими другими партнерами», – заявил член парламента и одновременно государственный министр в МИД Германии Флориан Хан.

Его поддержала коллега по парламенту Агнешка Брюгген:

«Сейчас так важно, чтобы ЕС принял решение действовать в отношении так называемых замороженных активов. Это означает, что российские активы, которые находятся в европейских банках, должны быть использованы для поддержки Украины. Это не маленькие суммы, мы должны финансировать из бюджета или за счет долга, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за выживание, в том числе в наших собственных интересах. И именно поэтому идея (использования) замороженных активов такая правильная».

При этом председатель комитета по внешней политике Норберт Рёттген подчеркнул, что у Европы нет «плана Б» по финансированию Украины:

«У нас нет «плана Б» на данный момент. Потому что, по правде говоря, это серьезная ситуация. У этого инструмента нет альтернативы, у него нет замены. Либо Европа использует этот инструмент, либо Европа не сможет реализовать волю к упорству к финансированию Украины. Это – та серьезность ситуации, с которой мы сталкиваемся».

