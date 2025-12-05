Рёпке: На Европу полетят тучи «Гераней», мы беззащитны!
Россия обкатывает на Украине инновации для будущего противостояния с НАТО.
Об этом на канале «War & Politics 24» заявил обозреватель немецкой газеты Bild, ярый заукраинец-русофоб Юлиан Рёпке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он прокомментировал информацию украинских СМИ, утверждающих, что на некоторые обновлённые дроны «Герань-2» начали устанавливать ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», предназначенные для борьбы с авиацией.
«Я думаю, что это пока что полигон для испытаний. Это опасное развитие событий, это показывает, что они много играют со своими беспилотниками, к сожалению, у них так много возможностей.
Поскольку они используют до 600 дронов за ночь, они могут сказать: хорошо, эти 10 получат несколько ракет класса воздух-воздух, эти 10 получат новую, скажем, сим-карту и таким образом они испытывают другой способ навигации. Эти 10 полетят на Польшу, давайте посмотрим, что они там сделают. Вот в чем здесь проблема. Для них это большое игровое поле», – переживал Рёпке.
«К сожалению, мы, Запад, а не Украина, даем им всё время и все возможности играть с их беспилотниками и строить их всё больше и больше. Я действительно беспокоюсь о нашем будущем, о будущем НАТО, о будущем Европы, Центральной Европы, а не Украины.
Потому что, как только они нападут на нас, а они это сделают, как только закончат с Украиной, этих беспилотников будет не просто огромное количество, они будут оснащены всевозможными инструментами и уловками, против которых у Запада, по крайней мере поначалу, не будет средств защиты», – стращал европейцев русофоб.
