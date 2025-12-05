Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия обкатывает на Украине инновации для будущего противостояния с НАТО.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил обозреватель немецкой газеты Bild, ярый заукраинец-русофоб Юлиан Рёпке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал информацию украинских СМИ, утверждающих, что на некоторые обновлённые дроны «Герань-2» начали устанавливать ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», предназначенные для борьбы с авиацией.

«Я думаю, что это пока что полигон для испытаний. Это опасное развитие событий, это показывает, что они много играют со своими беспилотниками, к сожалению, у них так много возможностей. Поскольку они используют до 600 дронов за ночь, они могут сказать: хорошо, эти 10 получат несколько ракет класса воздух-воздух, эти 10 получат новую, скажем, сим-карту и таким образом они испытывают другой способ навигации. Эти 10 полетят на Польшу, давайте посмотрим, что они там сделают. Вот в чем здесь проблема. Для них это большое игровое поле», – переживал Рёпке.