Российские дроны результативно потушили Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские беспилотники вновь атаковали украинскую энергетику.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего со стороны ВС РФ было задействовано 137 дронов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Украинская сторона подтверждает высокий процент попаданий от общего числа БПЛА.

«Зафиксировано попадание 57 ударных БпЛА на 13 локациях», – сообщают ВС ВСУ.

Пресс-служба «Укрэнерго» информирует, что ударам подверглись энергообъекты в ряде регионов.

«В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях – вынужденно применяются аварийные отключения. Обнародованные ранее графики отключений в этих регионах временно не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», – сообщает «Укрэнерго».

Кроме того, указывается, что во всех регионах Украины пришлось ограничивать потребление электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса.