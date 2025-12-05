Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны-соседи России начинают принимать законы, ограничивающие влияние Запада, – вроде норм по борьбе с иноагентами и запрета пропаганды сексуальных извращенцев.

Об этом на заседании Хельсинской комиссии в конгрессе США (нежелательная организация в РФ) заявила Анастасия Жирмонт, координатор продвигающего на постсоветском пространстве т.н. «сетевые свободы» проекта Access Now.

«Меня больше всего беспокоит то, что в других странах копируются не только российские технологии и приложения, но и в тактике и методах авторитарного управления. Мы видим, как все страны вокруг России копируют законодательные новшества, такие, как закон об иностранных агентах, антиэкстремистское законодательство, анти-ЛГБТ-законы и так далее, все это ведет к дальнейшей цензуре», – сказала Жирмонт, умолчав, что в США такой закон появился гораздо раньше, чем в России.

Выступающая также выразила опасение, что «с 5 ноября приложение Мах было запущено в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении и Азербайджане».