«Мы теряем влияние!» – США обеспокоены принятием законов об иноагентах и запретом гомосеков

Вадим Москаленко.  
05.12.2025 10:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 485
 
Дзен, Политика, Россия, США


Страны-соседи России начинают принимать законы, ограничивающие влияние Запада, – вроде норм по борьбе с иноагентами и запрета пропаганды сексуальных извращенцев.

Об этом на заседании Хельсинской комиссии в конгрессе США (нежелательная организация в РФ) заявила Анастасия Жирмонт, координатор продвигающего на постсоветском пространстве т.н. «сетевые свободы» проекта Access Now.

Страны-соседи России начинают принимать законы, ограничивающие влияние Запада, – вроде норм по борьбе с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Меня больше всего беспокоит то, что в других странах копируются не только российские технологии и приложения, но и в тактике и методах авторитарного управления.

Мы видим, как все страны вокруг России копируют законодательные новшества, такие, как закон об иностранных агентах, антиэкстремистское законодательство, анти-ЛГБТ-законы и так далее, все это ведет к дальнейшей цензуре», – сказала Жирмонт, умолчав, что в США такой закон появился гораздо раньше, чем в России.

Выступающая также выразила опасение, что «с 5 ноября приложение Мах было запущено в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении и Азербайджане».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить