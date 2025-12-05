В США призывают агентуру в России не пользоваться мессенджером Max

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американской агентуре в России следует избегать установки мессенджеров Max.

Об этом на заседании Хельсинской комиссии в конгрессе США (нежелательная организация в РФ) заявила Анастасия Жирмонт, координатор продвигающего на постсоветском пространстве т.н. «сетевые свободы» проекта Access Now.

«Max встраивает глубокую аналитическую систему отслеживания и собирает обширное цифровое досье на пользователя: пол, возраст, адрес электронной почты, номер телефона, а также идентификаторы аккаунтов в других соцсетях. Кроме того, в приложении есть функция геолокации. Как вы понимаете, в условиях репрессии это может привести к отслеживанию ваших посещений политических протестов, собраний или просто вашей активности в соцсетях. А в свете недавнего законодательства, направленного против людей, которые обычно ищут экстремистские материалы, приложение может подвергнуть пользователей штрафом или более суровым наказаниям», – жаловалась Жирмонт.

Ей поддакнул гендиректор Global Cyber Strategies Джастин Шерман.