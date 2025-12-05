В США призывают агентуру в России не пользоваться мессенджером Max
Американской агентуре в России следует избегать установки мессенджеров Max.
Об этом на заседании Хельсинской комиссии в конгрессе США (нежелательная организация в РФ) заявила Анастасия Жирмонт, координатор продвигающего на постсоветском пространстве т.н. «сетевые свободы» проекта Access Now.
«Max встраивает глубокую аналитическую систему отслеживания и собирает обширное цифровое досье на пользователя: пол, возраст, адрес электронной почты, номер телефона, а также идентификаторы аккаунтов в других соцсетях. Кроме того, в приложении есть функция геолокации.
Как вы понимаете, в условиях репрессии это может привести к отслеживанию ваших посещений политических протестов, собраний или просто вашей активности в соцсетях.
А в свете недавнего законодательства, направленного против людей, которые обычно ищут экстремистские материалы, приложение может подвергнуть пользователей штрафом или более суровым наказаниям», – жаловалась Жирмонт.
Ей поддакнул гендиректор Global Cyber Strategies Джастин Шерман.
«Через это приложение в недружественном и авторитарном режиме пытаются выслеживать украинских и западных шпионов. Это способ, похожий на биометрическую слежку, которую они начинают активнее использовать на границах, чтобы выявлять западных и украинских шпионов, информаторов или людей, которые сотрудничают с кем угодно.
Поэтому Конгресс может предпринять несколько шагов в этом направлении. Например, возобновить финансирование для обеспечения возможности обхода цензуры, внедрение зашифрованных систем обмена сообщениями для продолжения сотрудничества», – требовал он.
