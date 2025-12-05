Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правящей немецкой коалиции нужно признать реалии, а именно, что Украина никогда больше не сможет установить контроль над Крымом и Донбассом. Более того, с каждым днем ее положение становится только хуже, а Россия укрепляется.

Об этом с трибуны бундестага заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они представляют максимальные украинские требования на каждом шагу. Но это всего лишь иллюзии. И как это ни прискорбно, но мы должны быть честны с собой, Крым снова не станет украинским, Донбасс потерян. Уважаемые коллеги, наконец-то взгляните в лицо реальности.

И вы должны задать себе вопрос, улучшится ли переговорная позиция Украины через год или она ухудшится. Кто не подкуплен из окружения украинского президента, или не выступает в качестве диванного генерала, тот знает ответ на этот вопрос. Нет, положение не станет лучше.

Положение Украины ухудшится через год. С каждым днем Украина продолжает истекать кровью, в то время как Россия укрепляет свои позиции», – заявил Фронмайер.