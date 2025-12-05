Оппозиция на заседании Бундестага: С каждым днём Россия укрепляет позиции. Украине не вернуть Донбасс и Крым

Анатолий Лапин.  
05.12.2025 08:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 376
 
Германия, Дзен, Политика, Украина


Правящей немецкой коалиции нужно признать реалии, а именно, что Украина никогда больше не сможет установить контроль над Крымом и Донбассом. Более того, с каждым днем ее положение становится только хуже, а Россия укрепляется.

Об этом с трибуны бундестага заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они представляют максимальные украинские требования на каждом шагу. Но это всего лишь иллюзии. И как это ни прискорбно, но мы должны быть честны с собой, Крым снова не станет украинским, Донбасс потерян. Уважаемые коллеги, наконец-то взгляните в лицо реальности.

И вы должны задать себе вопрос, улучшится ли переговорная позиция Украины через год или она ухудшится. Кто не подкуплен из окружения украинского президента, или не выступает в качестве диванного генерала, тот знает ответ на этот вопрос. Нет, положение не станет лучше.

Положение Украины ухудшится через год. С каждым днем Украина продолжает истекать кровью, в то время как Россия укрепляет свои позиции», – заявил Фронмайер.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить