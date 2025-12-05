Несмотря на риторику украинского командования, уже очевидно, что российские солдаты не только находятся в центре Красноармейска [Покровска], но и там уже нет никаких боевых действий.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил обозреватель немецкой газеты Bild, ярый заукраинец-русофоб Юлиан Рёпке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не вижу сейчас постоянного присутствия украинцев в Покровске. В этом и проблема. Скорее всего, Гришино уже захвачено русскими. Вы можете увидеть это на карте. Это серая зона в районе первых домов Гришино, в то время как они активно бомбят этот район ФАБами. И вы также можете видеть, что большая часть Родинского сейчас серая, так что я не вижу здесь эффективного контрнаступления. Фотографии говорят сами за себя. Я был в Покровске в сентябре прошлого года, и могу подтвердить, что российские солдаты, которые там были, находятся в центре Покровска, и в центре города нет боевых действий. Это снова красные точки. С украинской стороны прилетают беспилотники с расстояния от 5 до 10−15 километров, которые наносят удары по этой территории. Вот такая сейчас ситуация», – рассказал Рёпке.