Западным производителям смартфонов следует рассмотреть возможность запрета установки российских приложений Max и Вконтакте. Такая инициатива была озвучена накануне на заседании Хельсинской комиссии в конгрессе США (признана нежелательной в РФ).

Российские мессенджер действительно удобен, признала Анастасия Жирмонт – координатор занимающейся «сетевыми свободами» организации Access Now в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Всего несколько лет назад было невозможно представить жизнь россиян без огромной роли YouTube. Но из-за того, что YouTube был заблокирован, многие перешли на альтернативные сервисы, такие как Rutube и другие способы получения контента.

То же самое произойдет и с Max. Это не только доступ к развлечениям и возможность звонить друзьям и родственникам, потому что на других платформах видеозвонки заблокированы. Но еще он становится все более удобным для пользователей.

Все государственные сервисы встроены в него. И, если бы не репрессивная среда, представьте, что все платформы собраны в одном приложении, и вам не нужно переключаться, выбирать, где ваши друзья, где все, что связано с работой – все это есть.

Российские власти вкладывают много средств не только в рекламу Max, но и в его удобство. И Россия может конкурировать со всеми нашими сервисами», – жаловалась Жирмонт.

Основатель и генеральный директор Global Cyber Strategies Джастин Шерман предложил делать западные гаджеты несовместимыми с российскими.

«Россия стремится к созданию автономной технологической экосистемы. Микроэлектроника давно является для них проблемой, но программное обеспечение – область, в которой Россия добилась больших успехов.

И это еще одна сфера, в которой нам нужно подумать о том, как американские компании взаимодействуют с этими фирмами. Например, если приложения ВК и Max распространятся по всей Европе, какую позицию займут американские и другие компании по отношению к ним? Будут ли они совместимы? Я сомневаюсь, что многие уже продумали необходимые меры», – подытожил русофоб.

