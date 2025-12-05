В Бундестаге открыто говорят о воровстве Зеленского – но ревизию отложили на «после войны»
После завершения конфликта на Украине нужно будет провести расследование и выяснить, куда были потрачены 48 миллиардов евро, которые Германия выделила Украине.
Об этом, выступая с трибуны бундестага, заявил депутат немецкого парламента Штефан Кейтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Президент Зеленский под давлением коррупции и незаконного присвоения теряет все больше и больше сотрудников. Это не только признак политической слабости, но и момент, который необходимо тщательно проработать после войны, учитывая огромные суммы немецких налоговых денег, поступивших в Украину.
Но мы имеем право гарантировать, что наши средства не пропадут по темным каналам. Наблюдатели говорят о 48 миллиардах евро немецких налоговых денег…
При сомнительном местонахождении ставит под сомнение целесообразность их использования. Это должно быть выяснено. Совершенно необъяснимо и то, в какой степени сам президент Зеленский присвоил средства. Это тоже должно быть исправлено», – заявил Кейтер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: