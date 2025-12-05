В Бундестаге открыто говорят о воровстве Зеленского – но ревизию отложили на «после войны»

Анатолий Лапин.  
05.12.2025 10:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
После завершения конфликта на Украине нужно будет провести расследование и выяснить, куда были потрачены 48 миллиардов евро, которые Германия выделила Украине.

Об этом, выступая с трибуны бундестага, заявил депутат немецкого парламента Штефан Кейтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент Зеленский под давлением коррупции и незаконного присвоения теряет все больше и больше сотрудников. Это не только признак политической слабости, но и момент, который необходимо тщательно проработать после войны, учитывая огромные суммы немецких налоговых денег, поступивших в Украину.

Но мы имеем право гарантировать, что наши средства не пропадут по темным каналам. Наблюдатели говорят о 48 миллиардах евро немецких налоговых денег

При сомнительном местонахождении ставит под сомнение целесообразность их использования. Это должно быть выяснено. Совершенно необъяснимо и то, в какой степени сам президент Зеленский присвоил средства. Это тоже должно быть исправлено», – заявил Кейтер.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

