Британская газета: Россия потеряла страх перед США

Игорь Шкапа.  
05.12.2025 11:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 570
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Итогом переговоров между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию украинского конфликта стало углубление раскола между ЕС и США. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет британская газета «Таймс».

«Поскольку дальнейшие переговоры не запланированы, война, вероятно, продолжится ближе к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России. Единственным ощутимым результатом последних мирных усилий под руководством США стало углубление раскола между Европой и Вашингтоном, что, вероятно, с радостью наблюдалось в Москве», — пишет издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Итогом переговоров между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию украинского конфликта стало углубление раскола...

Газета приводит мнение сбежавшего на Запад политолога Александра Баунова, внесенного в РФ в реестр иноагентов.

«Путин дает понять, что предлагает Украине и Западу выбор — не между разными версиями мира, а между достижением целей СВО сугубо военными средствами или дополнением военных действий переговорами, которые будут означать меньше человеческих жертв», — сказал иноагент.

По его словам, сейчас Путин «доволен ходом войны».

Причитает еще один иноагент, бежавший из России и получивший украинское гражданство экс-депутат Думы экстремист Александр Невзоров

«Страх [Путина] перед Трампом и Соединенными Штатами почти исчез. Главная и единственная ставка россиян – на мягкость и нерешительность Запада. Теперь они обнаружили, что все громкие заявления Трампа — такая же фикция, как и позирование Макрона», — плачется изменник.

При этом «Таймс» подчеркивает, что переговоры 2-3 декабря показали, что «Кремль отверг любое соглашение, приемлемое для Киева».

Бывший старший директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер сказал изданию, что противоречия между целями Украины и России являются фундаментальными.

«Единственным фактором, который может изменить эту ситуацию, является экономический или военный коллапс одной из сторон», – считает Карпентер.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить