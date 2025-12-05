Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Итогом переговоров между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию украинского конфликта стало углубление раскола между ЕС и США. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет британская газета «Таймс».

«Поскольку дальнейшие переговоры не запланированы, война, вероятно, продолжится ближе к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России. Единственным ощутимым результатом последних мирных усилий под руководством США стало углубление раскола между Европой и Вашингтоном, что, вероятно, с радостью наблюдалось в Москве», — пишет издание.

Газета приводит мнение сбежавшего на Запад политолога Александра Баунова, внесенного в РФ в реестр иноагентов.

«Путин дает понять, что предлагает Украине и Западу выбор — не между разными версиями мира, а между достижением целей СВО сугубо военными средствами или дополнением военных действий переговорами, которые будут означать меньше человеческих жертв», — сказал иноагент.

По его словам, сейчас Путин «доволен ходом войны».

Причитает еще один иноагент, бежавший из России и получивший украинское гражданство экс-депутат Думы экстремист Александр Невзоров

«Страх [Путина] перед Трампом и Соединенными Штатами почти исчез. Главная и единственная ставка россиян – на мягкость и нерешительность Запада. Теперь они обнаружили, что все громкие заявления Трампа — такая же фикция, как и позирование Макрона», — плачется изменник.

При этом «Таймс» подчеркивает, что переговоры 2-3 декабря показали, что «Кремль отверг любое соглашение, приемлемое для Киева».

Бывший старший директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер сказал изданию, что противоречия между целями Украины и России являются фундаментальными.