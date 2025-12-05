Нужно успеть, иначе Россия поделит Украину с Польшей, – депутат Бундестага
Поражение Украины неизбежно – пора принять «горькую пилюлю» и договариваться с Россией, пока ее войска не заняли Киев и не поделили территорию страны с Польшей.
Об этом, выступая с трибуны бундестага, заявил депутат немецкого парламента Штефан Кейтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Поражение неизбежно, но вместо признания этой реальности канцлер Мерц, президент Макрон и премьер-министр Стармер представляют нам планы, которые морально завышены, но, по сути, не дают россиянам никаких оснований садиться за стол переговоров.
Эти планы нереалистичны, потому что они не дают России того, чего она в любом случае может получить в результате дальнейших военных действий. Москва, безусловно, не согласится на этот «мирный план», если ее собственные военные цели будут полностью проигнорированы…
Переговоры могут быть успешными только в том случае, если обе стороны получат что-то от этого. Это означает, что нужно проглотить горькие пилюли, причем со всех сторон.
Мы должны признать, что Крым, Донецк и Луганщина никогда больше не станут украинскими. Нам нужно переговорное решение до того, как Украина скоро рухнет, а затем российские войска будут стоять в Киеве, а остальная Украина будет разделена между Польшей и Россией по этническому признаку. Это единственный способ найти мирное решение», – заявил Кейтер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: