Рада делит воздух: денег нет, в следующем году будет обвал – нацист Мосийчук

У Украины нет денег на финансирование войны в следующем году, а заседающие в Раде депутаты под видом принятия бюджета пытаются поделить воздух, потому что кроме обещания им ничего не дадут.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

