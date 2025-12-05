Путин не блефует – мы рискуем превратиться в лужайку для выпаса скота, – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
05.12.2025 14:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1194
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Когда президент России говорит о возможности отрезать Украину от моря, Владимир Путин не блефует. Если не физически занять Одессу и Николаев в ближайшее время, то превратить портовую инфраструктуру в пыль вполне реально.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда президент России говорит о возможности отрезать Украину от моря, Владимир Путин не блефует....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Друзья, если реально Путин выполнит, а Россия имеет такие возможности, свои угрозы и начнет боевые действия на Черниговщине – создавать санитарную границу. А под видом санитарной границы дойдут до той точки, с которой оптоволоконные дроны смогут накрывать Киев – что вы тогда скажете?

Или, если начнут отрезать от моря Украину, как он угрожал? Я не сильно верю, что можно за день-два захватить Николаев, Одессу, но превратить в пустыню юг Украины, уничтожить портовую инфраструктуру – это реалистично, он об этом говорит, и это понимают все.

Если это произойдет, даже не оккупировав Одессу и Николаев, но потеряв портовую инфраструктуру, мы на десятки лет окажемся в разряде аграрных государств – лужаек для выпаса скота, из которых вывезти произведенную агропродукцию будет нереально», – заявил Мосийчук.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить