США посадили Россию и Индию «в одну лодку»

Взгляды РФ и Индии на международную политику «в широком смысле совпадают».

Об этом бывший индийский дипломат Асоке Мукерджи заявил на конференции в независимом аналитическом центре Observer Research Foundation (ORF), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас Россия находится под санкциями из-за войны на Украине, но и Индия под санкциями из—а войны на Украине. Так что в некотором смысле мы в одной лодке. У нас есть общая цель – многополярность», – сказал Мукерджи.

Телеведущая Сухасини Хайдар заявила, что украинский конфликт никак не мешает взаимоотношениям России и Индии.

«Индия с самого начала ясно дала понять, что не будет критиковать Россию как хорошего друга, не нанося этим отношениям никакого ущерба», – сказала Хайдар.

Она напомнила что Индия воздерживалась на антироссийских голосованиях в ООН, МАГАТЭ и ЮНЕСКО, потому что «искренне стремится к миру, но не на условиях, которые ущемляют интересы Москвы».