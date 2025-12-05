Иноагент Венедиктов: Я всё знаю – Путин не хочет, а Зеленский боится
Признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет заключать мирный договор по Украине.
Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Содержательные вещи заключатся в одном: Путин не хочет перемирия, Путин не хочет сейчас прекращения огня. Все остальное – это обертка. Переговоры, публичные выступления. Можно сказать, что он хочет, но на своих условиях. Это значит, что он не хочет, потому что компромисс это всегда – не следование за условиями. Тем более, что российская армия продолжает военные операции не только на донецком направлении, но и на юге еще. А чего останавливаться тогда ему?», – рассуждал Венедиктов.
Судя по всему, это просто умозаключения иноагента, потому что Венедиктов признал: информации из Кремля он сейчас совсем не получает.
А вот по утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому у либерала якобы нашлись зарубежные источники.
«Я недавно в поездке на внешнем контуре встречался с людьми, которые близко знали и знают Владимира Зеленского. Мы обсуждали, в чем его страхи. И как я понял, главный страх Зеленского: если он хоть что-то подпишет с Путиным… Такого, что покажется населению уступкой, то люди выйдут на улицу, в отличие от Москвы. Причем, люди с оружием: азовцы, ветераны. «За что кровь проливали?», – болтал Венедиктов, фактически подтверждая, что нацисты – главные враги мира на Украине.
