Россия стала хуже СССР! – истерика польского МИДа в ОБСЕ
Советский Союз двигался в правильном направлении, а Россия сейчас чуть ли не воплощение зла.
С таким пропагандистским надрывом в ходе заседания глав МИД ОБСЕ выступил глава польской дипломатии Радослав Сикорский, известный своим пристрастием к спиртному, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Сикорского, «Хельсинский заключительный акт» был заключен в 1975 году не потому, что Россия вышла победительницей из Второй мировой войны, а из-за ее «стремления к демократии».
«Хельсинки» был возможен потому, что тогдашний советский блок, и в частности Советский Союз, двигались в правильном направлении, уходя от экспорта революции и тоталитаризма в сторону международных правил и реформ.
И проблема в том, что сегодняшняя Россия движется в противоположном направлении, от демократии к автократии и от сосуществования к агрессии! Эта фундаментальная проблема в том, что сегодняшняя Россия более репрессивна и агрессивна, чем Советский Союз в 70-х годах», – бредил Сикорский.
Заявление Сикорского лишь свидетельствует о неграмотности главного польского дипломата, который, судя по всему, ничего не знает о договоре, заявил «ПолитНавигатору» историк и политолог Армен Гаспарян:
«Хельсинский договор 1975 года был о границах послевоенной Европы. Его готовили на протяжении 30 лет, тщательнейшим образом все согласовывая. Причем здесь идеология Советского Союза? В этом процессе участвовали абсолютно все страны Европы.
Второе – Хельсинский пакт был разрушен самой Европой, когда начался процесс восстановления Германии. То есть этот договор, который готовили 30 лет, существовал 14 лет.
Если Сикорский не осведомлен о уже таких вещах, ну тогда это, знаете, показатель профнепригодности. А если это рассчитано на «ракушек», для которых само словосочетание «Хельсинский акт» ни о чем в принципе не говорит, ну, наверное, так можно. Но любой образованный человек здесь просто тяжело вздохнет».
