Россия стала хуже СССР! – истерика польского МИДа в ОБСЕ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Советский Союз двигался в правильном направлении, а Россия сейчас чуть ли не воплощение зла.

С таким пропагандистским надрывом в ходе заседания глав МИД ОБСЕ выступил глава польской дипломатии Радослав Сикорский, известный своим пристрастием к спиртному, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Сикорского, «Хельсинский заключительный акт» был заключен в 1975 году не потому, что Россия вышла победительницей из Второй мировой войны, а из-за ее «стремления к демократии».

«Хельсинки» был возможен потому, что тогдашний советский блок, и в частности Советский Союз, двигались в правильном направлении, уходя от экспорта революции и тоталитаризма в сторону международных правил и реформ. И проблема в том, что сегодняшняя Россия движется в противоположном направлении, от демократии к автократии и от сосуществования к агрессии! Эта фундаментальная проблема в том, что сегодняшняя Россия более репрессивна и агрессивна, чем Советский Союз в 70-х годах», – бредил Сикорский.

Заявление Сикорского лишь свидетельствует о неграмотности главного польского дипломата, который, судя по всему, ничего не знает о договоре, заявил «ПолитНавигатору» историк и политолог Армен Гаспарян: