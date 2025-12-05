Советника Тихановской покусала одержимая Кая Каллас

Самопровозглашенную «президентку Беларуси» Светлану Тихановскую пригласили на министерскую встречу в ОБСЕ. Это русофобское мероприятие, похоже, настолько дезориентировало ее советника Франака Вячорку, что он посчитал готовящееся США мирное соглашение не победой, а капитуляцией России – и стал предлагать включить в него пункт про Белоруссию.

Об этом он заявил в интервью украинскому радио «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что в главном списке пунктов – там нет шансов включить Беларусь – но это в интересах ЕС, когда будет продолжаться дискуссия об архитектуре безопасности и детализации этих договоренностей, чтобы было требование вывести российские войска с Беларуси. И ядерное оружие, в том числе.

Когда россияне говорят, что Украина должна уменьшить вооруженные силы, почему Запад не может сказать: тогда Россия должна полностью вывести свои войска с Беларуси», – рассуждал Вячорка.

Поехавший крышей змагар беспокоится, чтобы в результате договоренностей «Беларусь не стала жертвой и утешительным призом для Путина».

