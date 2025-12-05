Вопреки окрикам США: Военное сотрудничество Индии и России снова на подъеме

Россия и Индия, похоже, перестали скрывать возобновление сотрудничества в военной сфере.

Об этом научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Алексей Захаров заявил на конференции в независимом аналитическом центре Observer Research Foundation (ORF), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Похоже, двухстороннее партнерство снова на подъеме, потому что России удалось поставить некоторые системы, которые были в разработке несколько лет. Я имею в виду поставки С-400, которые были осуществлены в прошлом и в этом году по контракту 2018 года. Думаю, что обсуждаются и новая сделка на этой платформе. Индия проявляет большой интерес к российским системам ПВО в целом. К таким системам, как «Панцирь», которые могут быть эффективными в борьбе с воздушными целями», – сказал Захаров.

Он напомнил, что сотрудничество в военной сфере между Россией и Индией с 2017 стало менее прозрачным из-за санкций США, а после начала СВО информация о нем совсем пропала, однако известно, что встреч представителей военных министерств стало больше.