«С инфраструктурой полная беда – наши дома станут каменными гробами» – нацист Мосийчук хочет мира

Население Украины находится на пороге «черной зимы», когда в стране не будет тепла, газа, воды, электроэнергии и канализации, а дома в таких условиях превратятся в каменные гробы.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы находимся на пороге «черной зимы». У нас выбиты месторождения, у нас нет газа, на закупку нет денег. Да и закупка, если разбиты входы компрессорные – не в ведрах же газ носить. У нас также с энергетикой проблема – энергетика порождает проблемы с водоснабжением, с канализацией и тому подобное. И наши города, наши многоэтажки могут превратиться в бетонные гробы для наших людей!», – страдал он.