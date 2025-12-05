Путями Януковича. Судьи за сербский майдан, провластному редактору закрыли рот

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В охваченной уже больше года протестами Сербии всё больше параллелей с событиями на Украине 2014 года, где Виктор Янукович заигрался в многовекторность в условиях, когда против него интриговала часть элит.

Несмотря на стенания сербских майданщиков о правящем авторитарном режиме Александра Вучича, судебная система Сербии наглядно показала, что автономна от власти и порой выступает против неё.

Так, не скрывающая симпатий к местным майданщикам судья Татьяна Безмаревич Янич приговорила редактора провластного издания «Новости» Андрияну Нешич к штрафу в 450 тыс динаров (348 тыс рублей) и запрету занимать свой пост на год.

Поводом для судебного вердикта в отношении журналистки стал иск адвоката, в прошлом юридического советника Слободана Милошевича – Зденко Томановича, о защите чести и достоинства.

Дело в том, что юрист стал публично выражать поддержку протестующим «студентам», за что удостоился от Нешич в её авторской статье довольно нелицеприятных для себя эпитетов – «сербофоба», «великого предателя» и «координатора террора».

Проигравшая дело журналистка трактует вердикт как наступление на свободу слова – «запретить нам думать, говорить, отрезать нам языки, чтобы мы не высказывали своего мнения».

Защищавший журналистку адвокат Владимир Джуканович отметил, что судебная система Сербии – это то самое «глубинное государство» (которое, очевидно, держит нос по ветру, ощущая неизбежный уход Вучича в обозримом будущем).