Это не «Евромайдан» – балканист предлагает России наладить отношения с лидерами сербских протестов

Протесты в Сербии могут вспыхнуть осенью с новой силой.

Об этом главред проекта «Балканист.ру» Олегом Бондаренко заявил в интервью каналу Readovka, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас эти протесты идут, по сути, против президента Вучича, против его власти. Громят, поджигают, бросают коктейли Молотова, в первую очередь, в офисы Сербской прогрессивной партии – партии Вучича. И периодически есть попытки захвата административных зданий. Сейчас как будто бы пауза. Но, к сожалению, эта пауза может оказаться недолгой. Осенью, скорее всего, это повторится еще на октаву выше. Еще более громко может быть и опасно. Сербия находится если не на пороге гражданской войны, но в состоянии сильного гражданского противостояния. Там протесты повсеместны», – сказал Бондаренко.

По его словам, протесты поддерживают даже футбольные фанаты и такие известные сербы, как Милош Бикович и Эмир Кустурица.

«Это поколение сербов… оно не как на Евромайдане «за кружевные трусики и ЕС». Это те люди, которые понимают и знают цену Европе и Западу, которые исторически любят Россию, но при этом, представьте, еще и не любят Вучича», – сказал Бондаренко.

Он считает, что ни один сербский политик «ни мяу не скажет против России, потому что он зароет этим свой рейтинг».

Поэтому отношения двух стран не претерпят изменений, но могут быть нюансы.