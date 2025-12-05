«Общак развозился всем»: Депутат Рады не видит разницы между НАБУ и СБУ
Так называемые антикоррупционные органы Украины сами по уши замазаны в коррупции. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат ВР Анна Скороход.
Ведущий обратил напомнил, что на днях Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива НАБУ, который организовал прослушку близкого друга Владимира Зеленского Тимура Миндича и которого ранее СБУ упекла в СИЗО по обвинению в работе на Москву.
«Борьба внутри правоохранительных органов, борьба за влияние и потоки. Кто бы что мне ни рассказывал, кто бы за кого ни боролся, повторюсь: в НАБУ работают те же самые экс-сотрудники СБУ, ГБР, полиции, прокуратуры и других органов. Поэтому сказать, что там святые люди – это ложь. Точно так же, как и во всех остальных правоохранительных органах.
И на плёнках Миндича есть все, в том числе и САП, и НАЗК [Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции], и НАБУ. Как говорится, сетка развита, была везде, и общак развозился всем. Поэтому можно хлопать в ладоши. Это тоже же своего рода замыливание глаз, своего рода – «вот, мы победили». Людям же нужно что-то продавать, вот они и продают», – считает Скороход.
