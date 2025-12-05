«Общак развозился всем»: Депутат Рады не видит разницы между НАБУ и СБУ

Так называемые антикоррупционные органы Украины сами по уши замазаны в коррупции. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат ВР Анна Скороход.

Ведущий обратил напомнил, что на днях Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива НАБУ, который организовал прослушку близкого друга Владимира Зеленского Тимура Миндича и которого ранее СБУ упекла в СИЗО по обвинению в работе на Москву.

