Экс-командующий ВМСУ недоволен, что Залужный учился на статьях Герасимова
Экс-главкому ВСУ Валерию Залужному не хватает знаний для успешного ведения боевых действий.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.
Он говорит, что «противник приспособился к килл-зоне», но при этом уверяет, что у русских только одно преимущество – численное.
Далее он назвал «бредовыми мыслями» заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Что именно имелось в виду – непонятно, поскольку ведущий его перебил:
«Ну там не все бредовые мысли, потому что и генерал Залужный говорил, что он изучает этот опыт».
Адмиралу это не понравилось.
«Пусть бы лучше совсем другой опыт изучал: как правильно расположить, как правильно разграничить функции и задачи», – недовольно отрезал Воронченко.
