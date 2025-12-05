Экс-командующий ВМСУ недоволен, что Залужный учился на статьях Герасимова

Игорь Шкапа.  
05.12.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 399
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Экс-главкому ВСУ Валерию Залужному не хватает знаний для успешного ведения боевых действий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.

Он говорит, что «противник приспособился к килл-зоне», но при этом уверяет, что у русских только одно преимущество – численное.

Далее он назвал «бредовыми мыслями» заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Что именно имелось в виду – непонятно, поскольку ведущий его перебил:

«Ну там не все бредовые мысли, потому что и генерал Залужный говорил, что он изучает этот опыт».

Адмиралу это не понравилось.

«Пусть бы лучше совсем другой опыт изучал: как правильно расположить, как правильно разграничить функции и задачи», – недовольно отрезал Воронченко.

