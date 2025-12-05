Пропагандист «DeepState»: У генералов неадекватное понимание ситуации в Покровске и Мирнограде
Высшее военное командование ВСУ рассматривает ситуацию окружения украинского гарнизона в покровско-мирноградской агломерации в каком-то собственном зеркальном измерении.
Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского OSINT-ресурса «DeepState» Руслан Микула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий спросил, не пора ли выводить гарнизон из Димитрова (Мирнограда).
«В целом потеря Покровска [продолжаются бои на окраинах и в северной части] приведёт к окружению Мирнограда. Надо понимать, что в Мирнограде до сих пор остаётся довольно значительный гарнизон, который сдерживает противника, проводит контрмеры.
И на одном из совещаний высшего военного руководства прозвучала такая фраза, что «если мы потеряем Мирноград, то враг окружит Покровск»…
Каким образом к генералам пришла эта идея, нам неведомо», – недоумевал он.
«Но нам точно известно, что если Покровск падёт, то вся эта группировка, которая в Мирнограде, рискует быть окружена. И для сил обороны критически [необходимо] не допустить потери северной части Покровска и этого коридора, чтобы люди могли выйти из Мирнограда, если ситуация будет критической», – ответил Микула.
Напомним, согласно доклада Генштаба ВС РФ, уже завершено освобождение Красноармейска (Покровска) и идет уничтожение группировки в Димитрове (Мирнограде).
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: