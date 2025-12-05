Высшее военное командование ВСУ рассматривает ситуацию окружения украинского гарнизона в покровско-мирноградской агломерации в каком-то собственном зеркальном измерении.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского OSINT-ресурса «DeepState» Руслан Микула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, не пора ли выводить гарнизон из Димитрова (Мирнограда).

«В целом потеря Покровска [продолжаются бои на окраинах и в северной части] приведёт к окружению Мирнограда. Надо понимать, что в Мирнограде до сих пор остаётся довольно значительный гарнизон, который сдерживает противника, проводит контрмеры.

И на одном из совещаний высшего военного руководства прозвучала такая фраза, что «если мы потеряем Мирноград, то враг окружит Покровск»…

Каким образом к генералам пришла эта идея, нам неведомо», – недоумевал он.