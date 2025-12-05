«Подводные кабели стали законными целями в серой зоне» – канадский эксперт
Новый оборонный пакт между Великобританией и Норвегией предусматривает создание объединенного военно-морского флота двух стран «для противостояния России в Арктике».
Данную инициативу польскому каналу «Talking with TVP World» прокомментировал профессор Арктического университета Норвегии, канадский политолог Марк Лантень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«По соглашению будут созданы специальные корабли и другие механизмы, чтобы лучше следить за подводными кабелями и выявлять потенциальные угрозы в серой зоне. Мы видели, например, обрывы кабелей в Балтийском море.
Норвегия тоже начинает беспокоиться о своих подводных коммуникациях в северной части Европы. Теперь понятно, что эти кабели стали законными целями для действий в серой зоне.
Так что я думаю, что это будет прорывное соглашение, которое станет образцом для будущих более специфичных соглашений для Арктики.
Сфера, в которой идёт противостояние, стала намного сложнее, особенно в отношении гражданской инфраструктуры, кабелей и использования дронов и других беспилотных аппаратов. Ситуация в Арктике стала намного сложнее», – нагнетал истерику Лантень.
«Россия пытается этим воспользоваться. Понимая это, Норвегия и Великобритания будут полагаться не только на НАТО, и это тоже, но им нужно будет прилагать больше усилий для борьбы и с региональными угрозами, которые мы сейчас наблюдаем в Арктике», – агитировал «профессор».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: