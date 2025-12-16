Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Джаред Кушнер отказался от одобренного руководством Сербии проекта строительства отеля Trump на территории руин генштаба Югославии в центре Белграда.

Похоже, на это решение повлияли массовые протесты жителей Сербии. Разрушенный генштаб специально не восстанавливался с 1999 года, являясь символом, напоминающем об агрессии НАТО.

Wall Street Journal со ссылкой на представителя инвестиционной фирмы Кушнера сообщило, что зять Трампа отказался от проекта «из уважения к гражданам Сербии и городу Белграду».

Напомним, что администрация Александра Вучича и союзное ему сербское правительство, желая задобрить Трампа, лишили руины охранного статуса.

Последнее вкупе с намерением американцев возвести элитный гостиничный комплекс, вызвало протест в различных слоях сербского общества, – от патриотов, которым руины дороги, как память, до прозападных либералов, которые использовали повод, чтобы повысить градус уличных протестов.

Интересно, что сербская прокуратура начала расследование в связи с незаконностью лишения руин охранного статуса.

И основным фигурантом этого дела стал соратник Вучича – министр культуры Никола Селакович, а также ещё трое других госслужащих.