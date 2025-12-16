Депутат Госдумы: Первым делом врежут по Англии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад напрасно делает ставку на переворот в Кремле – даже если представить гипотетическую смену власти, либеральные коллаборационисты образца «святых девяностых» не имеют никаких шансов вернуться в руководство России.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В иллюзорной перспективе они считают, что в России может произойти внутренняя революция какая-то. Придут к власти непонятно кто, неважно, превратят всё в хаос, и вернутся такие 90-е. И Европа получит импульс для того, чтобы жить дальше, жить хорошо», – обрисовал Матвейчев вражеский сценарий.

Однако, по его мнению, европейцы плохо понимают русских.

«Если бы они хорошо знали Россию, то они бы поняли, что, даже если рассматривать весь спектр сил, который у нас здесь в России есть, – представим, что сбылась «мечта идиота», и победили некие условные антипутинские силы, что это будут за силы? Не будут ли это силы, которые первым делом вдарят по той же Европе, по той же Англии? Поэтому, на самом деле, куда ни кинь, всюду клин. Желательные ими либералы точно не победят, как в 90-е годы, – это уже сто процентов. То, что сама революция может затормозить некие российские наступления – это может быть. Но дальше всё будет иначе», – подчеркнул депутат.