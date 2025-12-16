Депутат Госдумы: Первым делом врежут по Англии

Максим Столяров.  
16.12.2025 11:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 756
 
Дзен, Политика, Россия


Запад напрасно делает ставку на переворот в Кремле – даже если представить гипотетическую смену власти, либеральные коллаборационисты образца «святых девяностых» не имеют никаких шансов вернуться в руководство России.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад напрасно делает ставку на переворот в Кремле – даже если представить гипотетическую смену...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В иллюзорной перспективе они считают, что в России может произойти внутренняя революция какая-то. Придут к власти непонятно кто, неважно, превратят всё в хаос, и вернутся такие 90-е.  И Европа получит импульс для того, чтобы жить дальше, жить хорошо», – обрисовал Матвейчев вражеский сценарий.

Однако, по его мнению, европейцы плохо понимают русских.

«Если бы они хорошо знали Россию, то они бы поняли, что, даже если рассматривать весь спектр сил, который у нас здесь в России есть, – представим, что  сбылась «мечта идиота», и победили некие условные антипутинские силы, что это будут за силы? Не будут ли это силы, которые первым делом вдарят по той же Европе, по той же Англии? Поэтому, на самом деле, куда ни кинь, всюду клин.

Желательные ими либералы точно не победят, как в 90-е годы, – это уже сто процентов. То, что сама революция может затормозить некие российские наступления – это может быть. Но дальше всё будет иначе», – подчеркнул депутат.

«Уж не говоря про то, что ничего подобного и не произойдет. То есть – попытки всевозможных переворотов делать можно, выступлений, дестабилизации и так далее, но власть настолько сильна, что со всеми этими вещами прекрасно справится», – уверен Матвейчев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить