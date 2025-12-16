Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Китая, вопреки тиражируемому на Украине мнению, нет возможности, чтобы убедить Россию свернуть свою военную операцию на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему Китай должен принимать в этом участие? Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась. Как вы его заставите считать, что должно быть иначе? Пока продолжается война, я еще раз говорю, Си Цзиньпин может сидеть и ждать трупов врагов», – рассуждал Портников.

По его словам, даже если Пекин и захотел бы так поступить, у него нет «инструментов влияния на Путина».