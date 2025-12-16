На китайскую дипломатию надежд никаких: Пекин за Путина – укро-пропагандист
У Китая, вопреки тиражируемому на Украине мнению, нет возможности, чтобы убедить Россию свернуть свою военную операцию на Украине.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Почему Китай должен принимать в этом участие? Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась. Как вы его заставите считать, что должно быть иначе? Пока продолжается война, я еще раз говорю, Си Цзиньпин может сидеть и ждать трупов врагов», – рассуждал Портников.
По его словам, даже если Пекин и захотел бы так поступить, у него нет «инструментов влияния на Путина».
«Это тоже иллюзия. Это другой характер партнерства. Нам просто хочется считать, что Путин просто слушается Си Цзиньпина. Они согласовывают свои действия, безусловно по определенным моментам, но не настолько, чтобы спокойно могли звонить в Москву и говорить: «Господин Путин, прекращайте».
Тем более что Путин действует исключительно с точки зрения Китая. Он действует в собственной зоне интересов. Он никуда не вошел, где есть китайская зона интересов.
Если бы Путин начал действовать, условно говоря, в Центральной Азии, возможно, Китай бы вмешивался. Хотя я тоже не уверен. К кому сейчас обращается Таджикистан с просьбой помочь в охране границы на фоне реальных старых пограничных конфликтов между Афганистаном и Таджикистаном?.. К России», – резюмировал укро-пропагандист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: