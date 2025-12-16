На китайскую дипломатию надежд никаких: Пекин за Путина – укро-пропагандист

Игорь Шкапа.  
16.12.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 245
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Китая, вопреки тиражируемому на Украине мнению, нет возможности, чтобы убедить Россию свернуть свою военную операцию на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

У Китая, вопреки тиражируемому на Украине мнению, нет возможности, чтобы убедить Россию свернуть свою...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему Китай должен принимать в этом участие? Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась. Как вы его заставите считать, что должно быть иначе? Пока продолжается война, я еще раз говорю, Си Цзиньпин может сидеть и ждать трупов врагов», – рассуждал Портников.

По его словам, даже если Пекин и захотел бы так поступить, у него нет «инструментов влияния на Путина».

«Это тоже иллюзия. Это другой характер партнерства. Нам просто хочется считать, что Путин просто слушается Си Цзиньпина. Они согласовывают свои действия, безусловно по определенным моментам, но не настолько, чтобы спокойно могли звонить в Москву и говорить: «Господин Путин, прекращайте».

Тем более что Путин действует исключительно с точки зрения Китая. Он действует в собственной зоне интересов. Он никуда не вошел, где есть китайская зона интересов.

Если бы Путин начал действовать, условно говоря, в Центральной Азии, возможно, Китай бы вмешивался. Хотя я тоже не уверен. К кому сейчас обращается Таджикистан с просьбой помочь в охране границы на фоне реальных старых пограничных конфликтов между Афганистаном и Таджикистаном?.. К России», – резюмировал укро-пропагандист.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить