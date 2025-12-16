Иноагент Чичваркин с грустью отметил «рабочее» состояние экономики и армии РФ

Елена Острякова.  
16.12.2025 20:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 684
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Ситуация с экономикой в России «не шикарная, но рабочая».

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация с экономикой в России «не шикарная, но рабочая». Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений...

«Я думаю, что это стопроцентная ложь. Пока «Брент» стоит 60, какую бы скидку ни давала Россия, она все равно в плюсе. Они еще не использовали даже печатный станок в этом году. Обычно в декабре повышается курс, потому что не хватает денег. Сейчас денег хватает», – сказал Чичваркин.

Он напомнил, что Россия не проводит принудительную мобилизацию.

«Да, подняли налоги. Они готовятся к следующему году войны или даже к трем. Но останавливаться у них нет никаких причин. Они захватывают один населенный пункт за другим. Правда, медленно, но движутся на запад.

Я не вижу никаких причин Путину останавливаться. У него все получается. Деньги продолжает Запад платить», – грустил иноагент.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить