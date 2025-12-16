Иноагент Чичваркин с грустью отметил «рабочее» состояние экономики и армии РФ

Ситуация с экономикой в России «не шикарная, но рабочая».

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что это стопроцентная ложь. Пока «Брент» стоит 60, какую бы скидку ни давала Россия, она все равно в плюсе. Они еще не использовали даже печатный станок в этом году. Обычно в декабре повышается курс, потому что не хватает денег. Сейчас денег хватает», – сказал Чичваркин.

Он напомнил, что Россия не проводит принудительную мобилизацию.

«Да, подняли налоги. Они готовятся к следующему году войны или даже к трем. Но останавливаться у них нет никаких причин. Они захватывают один населенный пункт за другим. Правда, медленно, но движутся на запад.

Я не вижу никаких причин Путину останавливаться. У него все получается. Деньги продолжает Запад платить», – грустил иноагент.