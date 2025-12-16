Большинство европейцев не верят в «русскую угрозу» – британский генерал недоволен
Несмотря на многочисленные провокации и пропаганду, большинство простых европейцев не верят в исходящую от России угрозу – и не хотят увеличивать расходы на армию.
На это обстоятельство посетовал на канале «Al Arabiya English» британский генерал-лейтенант Дэвид Лики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Было более 130 актов саботажа, вторжений в воздушное пространство, взрывов газопроводов, перерезания оптоволоконных кабелей и так далее. Все это приписывают русским. Были поджоги и так далее. Все это просто раздражает европейцев.
Но если вы спросите большинство европейских граждан, я недавно был в Германии, разговаривал там со своими немецкими коллегами. Они очень заняты своей жизнью, бизнесом, семьей. Угрозы со стороны России их не волнуют», – переживал Лики.
«Граждане Европы нечувствительны к угрозе, которую представляет Россия. Для них это нереально. И поэтому, когда министры начинают говорить, что нам придется увеличить расходы на оборону на 1-3%, граждане спрашивают, зачем? Они не понимают этого.
И в целом в Европе министры не хотят говорить об этом, потому что это нежелательная новость. Исключение составляют, конечно, страны, которые находятся ближе всего к РФ – Прибалтика, Польша. Они чувствуют угрозу гораздо сильнее.
Но чем дальше на запад в Европе, тем меньше людей осознают проблему или готовы тратить на нее деньги. Если вы поедете в Португалию, Испанию, Италию, там снижается интерес к знаниям или готовность тратить деньги на противодействие российским угрозам», – жаловался британец.
