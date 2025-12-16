Депутаты Рады устроили драку под гимн Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заседание Верховной рады 16 декабря началось с блокировки трибуны депутатом Марьяной Безуглой.

Она требовала отставки главкома ВСУ Александры Сырского, и принятия ряда популистских решений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Перед заседанием она завесила трибуны плакатами, и не позволила начать работу, потребовав у председателя слово «по процедуре». Но Руслан Стефанчук отказался.

«Время для предрождественских вырезок и других форматов ручного труда еще не началось. Я прошу освободить трибуну от результатов творческой деятельности отдельных депутатов. Пожалуйста, приведите трибуну в порядок, и мы начнем наше заседание. Не нет, а так!», – сказал он, и попытался перебить забастовку объявлением гимна Украины.

Однако, пока зал отвлекался на «щеневмерлу», к трибуне подбежали несколько возмущённых депутатов во главе с «другом Сырского» Сергеем Тарутой, и началась потасовка.

Плакаты сорвали, но Безуглая продолжила блокировать трибуну, мешая работе парламента. В результате, Стефанчуку пришлось прервать заседание на целый час, чтобы разобраться с депутаткой.