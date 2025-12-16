Британский генерал требует продолжения войны: «Ещё три года – и Россия не выдержит»
Западу нужно продолжать антироссийскую войну – и ужесточить санкции, в надежде что через несколько лет РФ развалится из-за экономических проблем.
Об этом на канале «Al Arabiya English» заявил британский генерал-лейтенант Дэвид Лики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Санкции, которые придется ввести против России, должны быть гораздо более серьезными, чем те, которые были наложены на их банковскую систему, торговлю валютой и особенно торговлю ресурсами, особенно нефтью.
У них сейчас так много обходных путей, что я не уверен, насколько эффективны санкции против России» – причитал Лики.
«Очевидно, что их экономика – это военная экономика. И в ближайшие 2-3 года их гражданская инфраструктура и экономика рухнут до такой степени, что народ будет недоволен. Военная экономика не может продолжаться такими темпами больше 2-3 лет.
Но если они сейчас заключат мир, то у них будет 3-4 года, чтобы восстановить свои вооруженные силы, извлечь уроки из Украины, снова поднять экономику, наладить добычу нефти, накопить валютные резервы. И они будут готовы снова воевать», – требовал британец продолжения боевых действий.
