Геополитика вместо права: что стоит за грабежом активов «Лукойла» в Молдове?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова национализирует топливозаправочный комплекс LUKOIL-Moldova в международном аэропорту Кишинева. Этот ключевой узел, обеспечивающий заправку авиалайнеров, находился в распоряжении дочернего предприятия ПАО «Лукойл» 20 лет.

Ссылаясь на «риски для национальной безопасности» и санкции, правительство Александра Мунтяну берет курс на полное изъятие крупных инфраструктурных объектов «из-под влияния Москвы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ситуацию «ПолитНавигатору» комментирует публицист, автор интернет-издания «Междуречье – terriтория доверия» Сергей Ткач.

– Похоже, Кишинев действует на опережение, не дожидаясь окончательного вступления в силу западных санкций. Является ли национализация актива «Лукойла» только вопросом национальной безопасности, или же власти Молдовы спешат воспользоваться окном возможностей для передела собственности, пока позволяет внешняя конъюнктура?

– А в чем тут угроза безопасности? Терминал стоит на месте, топливо поставляется, самолеты летают… Столько лет терминал работал и никому не угрожал. Сами санкции, как основание для экспроприации активов, в какой-то момент тоже могут быть оспорены. Это не угроза? Вопрос можно было решать по-разному, но был выбран путь конфискации, а также специального расследования процедуры приватизации топливозаправочного комплекса.

Поэтому думается, что это – чистое рейдерство и захват доли рынка в поставках нефтепродуктов. Напомню, что на долю LUKOIL-Moldova приходилось около 20% розничных продаж топлива, 50% поставок дизтоплива в Молдову и 100% авиационного топлива. Этот случай воспроизводит схему с захватом газового рынка, когда у АО «Молдовагаз» отняли право быть оператором рынка и отстранили от закупочной деятельности. Эта аналогия мне кажется уместной.

– Означает ли кейс «Лукойла», что теперь любой крупный бизнес в Молдове, имеющий связи с Россией, в зоне риска? Как отразится это решение на инвестиционном климате Молдовы?

– Я уже ссылался на пример «Молдовагаза». Посмотрите, что делается с предприятиями в Приднестровье. В частности, убивается Молдавская ГРЭС. Эксперты знают и говорят, что производство электроэнергии даже по существующим ценам на газ позволило бы получить более дешевый киловатт, чем мы покупаем в Румынии. Так что весь российский бизнес действительно находится в опасности.

Мне кажется, что кандидатура нынешнего премьера была подобрана именно с целью осуществления такого скрытого рейдерства и перераспределения рынка в чужих интересах.

Похоже на то, что определенная группировка с помощью людей во власти в Кишиневе прибирает к рукам все самое ценное (из того, что осталось) на молдавском рынке.

Долгов-то у местных властей много. Чем расплачиваться? Поэтому Молдову выставляют на панель. В этой мутной воде порядочные, разумные инвесторы вкладываться не будут. Слишком много рисков и неопределенностей.

– Каких ответных шагов можно ожидать от российской стороны? Не спровоцирует ли это решение новый виток энергетического кризиса в республике, учитывая роль «Лукойла» на топливном рынке?

– А что Москва сделала в случае с «Молдовагазом»? Пройдет какое-то время, пока Россия подберет инструменты для решения этих спорных вопросов и ответов на наглые действия Кишинева. Но действия обязательно будут, и брюссельские «веселые ребята» с плохим знанием истории не помогут.

Просто у Москвы сейчас на первом месте вопрос с замороженными валютными резервами.

То, что происходит с крупным производителем и поставщиком нефтепродуктов в Молдову и весь регион, – это штормовая ситуация. И главные сложности пока не преодолены. В любой момент можно ожидать всплеска цен, а может возникнуть и дефицит, если иметь в виду продолжающиеся атаки на объекты нефтепереработки и энергетической инфраструктуры.

Сейчас идет полноценная гибридная мировая война, и она несет мрачную перспективу таким маленьким странам как Молдова. Растопчут – и никто и не заметит. Граждане страны должны отчетливо понимать, что нынешняя кишиневская власть завела их на минное поле.