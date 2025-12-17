Войска стран НАТО под предлогом гарантий безопасности готовы занять Украину по линии фронта и гарантировать сохранность самостийного режима, вплоть до военного удара по России.

Такие перспективы «мирного соглашения» в эфире телеканала ZDF обрисовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, европейцы и американцы, вместе готовы предоставить эти гарантии безопасности. И я считаю, что это совершенно законное требование для Украины, когда речь идет, например, об отказе от территории, без гарантии безопасности Украина не может это сделать…

В этом случае мы бы обеспечили, например, демилитаризованную зону между воюющими сторонами. И очень конкретно, мы бы также ответили взаимностью на соответствующие российские нападения.

Американцы дали такое обещание, то есть защитить Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО. Я считаю, что это замечательная новая позиция Соединенных Штатов Америки, и мы достигли ее вместе», – заявил Мерц.