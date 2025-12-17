«Мы справимся»: Мерц обещает финансировать Украину ещё 2 года за счёт ворованных денег России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Евросоюза есть деньги на финансирование Украины лишь на ближайшие недели – до конца первого квартала следующего года. Потом ситуация станет критической, единственный выход – воровство российских активов.

Об этом в эфире телеканала ZDF заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

