«Мы справимся»: Мерц обещает финансировать Украину ещё 2 года за счёт ворованных денег России

Анатолий Лапин.  
17.12.2025 09:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 199
 
Германия, Дзен, Россия, Русофобия, Украина, Финансы


У Евросоюза есть деньги на финансирование Украины лишь на ближайшие недели – до конца первого квартала следующего года. Потом ситуация станет критической, единственный выход – воровство российских активов.

Об этом в эфире телеканала ZDF заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Евросоюза есть деньги на финансирование Украины лишь на ближайшие недели – до конца...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В ближайшие несколько недель все не так плохо. У нас все еще есть финансирование на первый квартал. Но на последующий период это становится критическим, и это действительно так.

Нам, возможно, придется поддерживать Украину еще в течение одного-двух лет. И здесь также должен быть дан четкий сигнал Москве. Мы готовы к этому.

Я тоже сделал это предложение (изъять активы РФ, – авт.) несколько недель назад. Я говорил об этом со многими правительствами Европейского союза и, в частности, с бельгийским. Я бы сказал, с сегодняшней точки зрения, что мы справимся», – заявил Мерц.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить