«Мы справимся»: Мерц обещает финансировать Украину ещё 2 года за счёт ворованных денег России
У Евросоюза есть деньги на финансирование Украины лишь на ближайшие недели – до конца первого квартала следующего года. Потом ситуация станет критической, единственный выход – воровство российских активов.
Об этом в эфире телеканала ZDF заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В ближайшие несколько недель все не так плохо. У нас все еще есть финансирование на первый квартал. Но на последующий период это становится критическим, и это действительно так.
Нам, возможно, придется поддерживать Украину еще в течение одного-двух лет. И здесь также должен быть дан четкий сигнал Москве. Мы готовы к этому.
Я тоже сделал это предложение (изъять активы РФ, – авт.) несколько недель назад. Я говорил об этом со многими правительствами Европейского союза и, в частности, с бельгийским. Я бы сказал, с сегодняшней точки зрения, что мы справимся», – заявил Мерц.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: