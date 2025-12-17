Россия взяла под вооруженную защиту свой теневой флот – шведские СМИ

После случаев пиратства и провокаций стран НАТО на борту танкеров российского теневого флота на Балтике всё чаще замечают вооруженных людей.

Об этом сообщает шведская телерадиокомпания SVT, ссылаясь на информацию, полученную от ВМС Швеции.

«Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих судов теневого флота находятся военнослужащие в форме», – заявил начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович.

По его словам, также российские боевые корабли всё чаще появляются в нескольких зонах, прилегающих к судоходным маршрутам.

Присутствие стало «более постоянным и заметным на значительных территориях Балтийского моря», уточнил Петкович.

