Британский профессор: «Мы станем колонией Путина. Русский будут преподавать в наших школах»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если начнется война России и Запада, в Лондоне будет установлено пророссийское правительство.

Такую страшилку в интервью падкой на дешевые сенсации британской газете The Mirror озвучил представленный изданием как специалист по безопасности и разведке из Букингемского университета Энтони Глис.

Он считает, что война России с Западом будет не ядерной, поскольку иначе в ней не будет победителей.

Профессор прогнозирует, что Третья мировая война будет разворачиваться в три этапа, первый их которых запугивание, а потом боевые действия, по итогам которых русские дойдут до Пиренеев, после чего начнутся проблемы в Британии.

«У нас закончатся свежие продукты за считанные дни. Масштабная российская кибератака на нашу критически важную национальную инфраструктуру будет означать, что мы не сможем снять деньги со своих банковских счетов, не сможем оплачивать счета, у нас может не быть электричества, газа, и – если Путин захочет – он сможет попытаться отключить свет», – нагнетает профессор.

Он говорит, что будет введена карточная система, бензин станет недоступны для простых людей, а лекарства вовсе исчезнут.

«Хотя мы надеемся, что ЕС продолжит поставлять нам продовольствие, нам придется полагаться на США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, особенно если большая часть Западной Европы окажется под контролем России. Мы быстро увидим черный рынок продуктов питания и одежды отечественного производства», – заявляет собеседник издания.

По его мнению, уже через месяц после начала обычной войны «будет сформировано британское квислинговое правительство, вероятно, под руководством известного внутриполитического политика, симпатизирующего Путину».

«В течение года Великобритания станет российской колонией и будет управляться как Россия, с тайной полицией и лагерями принудительного труда для всех, кто проявляет хоть малейшее сопротивление российскому режиму», – рисует апокалиптические картины Глис.

По его версии, русский язык станут преподавать в британских школах, королевская семья уедет в Канаду, а «лидеры сопротивления попытаются собрать сторонников на секретных базах в Уэльсе и Шотландии».