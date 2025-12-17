Простые британцы отнюдь не рвутся воевать и погибать ради самостийной Украины. Об этом заявили опрошенные телеканалом АРТ жители Лондона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты спросили на улицах Лондона об отношении граждан к призыву маршала Ричарда Найтона быть готовыми «жертвовать сыновьями и дочерьми» в противостоянии с Россией.

«Я не думаю, что кто-то готов пожертвовать своими сыновьями и дочерьми. Что за слова такие? Это возмутительно. Прежде чем что-то подобное произойдет, нужно провести гораздо более дипломатичные переговоры», – заявила одна из опрошенных.

«Я бы точно не стал жертвовать своим ребенком. Это немного жестоко, но, честно говоря, я тоже не горю желанием брать в руки оружие. У меня много других дел, я сейчас учусь. Мне всего 22, так что, если честно, меня это не особо интересует», – добавил молодой британец.

«Никто не будет умирать за Украину. За то, кто контролирует восточную Украину? Вот за что вы будете умирать? Это же полный бред. Никто не подпишется, никто не пойдет. Так что я даже не думаю, что они сами всерьез это обсуждают. Не знаю, зачем они вообще это продвигают. Может, пытаются запугать русских, но это полный бред», – отмечает опрошенный на улице.

Мужчина добавил, что Россия, по его мнению, побеждает в конфликте, что еще больше уменьшает желание воевать за Украину:

«Я не думаю, что русские вообще чем-то обеспокоены. Я имею в виду, что русские собираются выиграть войну на Украине. Они находятся в сильном положении. Я думаю, что неоконсерваторы в Вашингтоне совершили огромную ошибку, спровоцировав Россию на вторжение. Я имею в виду, что мирное соглашение, если оно будет подписано, будет в пользу России».

Похожее мнение и у другого опрошенного: