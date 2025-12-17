Республиканцы в Сенате США разругались из-за признания России «спонсором терроризма»

Внесенный Россией в список экстремистов и террористов сенатор-республиканец Линдси Грэм вновь потребовал принять подготовленное им постановление о признании России «страной-спонсором терроризма».

Эта норма вступит в действие через 60 дней после принятия, если Москва не перестанет наносить удары по Украине и не вернет детей, которых украинский режим оставил на неподконтрольной территории, предложил Грэм.

«Мы пытаемся усложнить России ведение бизнеса… Если бы Китай, Индия и Бразилия не покупали российскую нефть по дешевке, у Путина практически не было бы денег на ведение войны. Поэтому мы пытаемся усложнить поддержку путинской военной машины. Признание России государством-спонсором терроризма имело бы значение. Это нанесло бы ущерб его военной машине, потому что он стал бы радиоактивным с точки зрения ведения бизнеса», – сказал Грэм.

Однако еще один сенатор-республиканец Пол Рэнд раскритиковал соратника по партии.