Республиканцы в Сенате США разругались из-за признания России «спонсором терроризма»

Внесенный Россией в список экстремистов и террористов сенатор-республиканец Линдси Грэм вновь потребовал принять подготовленное им постановление о признании России «страной-спонсором терроризма».

Эта норма вступит в действие через 60 дней после принятия, если Москва не перестанет наносить удары по Украине и не вернет детей, которых украинский режим оставил на неподконтрольной территории, предложил Грэм.

«Мы пытаемся усложнить России ведение бизнеса… Если бы Китай, Индия и Бразилия не покупали российскую нефть по дешевке, у Путина практически не было бы денег на ведение войны. Поэтому мы пытаемся усложнить поддержку путинской военной машины. Признание России государством-спонсором терроризма имело бы значение. Это нанесло бы ущерб его военной машине, потому что он стал бы радиоактивным с точки зрения ведения бизнеса», – сказал Грэм.

Однако еще один сенатор-республиканец Пол Рэнд раскритиковал соратника по партии.

«Это никак не поспособствует прекращению войны, а, скорее всего, приведет к ее продолжению. Ястребы в Москве и так считают, что находятся в состоянии войны с США, и признание России государством – спонсором терроризма, только подбросит дров в этот костер. Этот необдуманный закон разрушит любые зачатки двусторонних отношений между США и Россией и не приведет к желаемому результату.

Абсурдно полагать, что усиление экономического давления на Россию заставит ее изменить свои цели. Они воюют уже четыре года. Мы уже ввели против них 16 тысяч санкций, неужели мы думаем, что 16 тысяч и еще одна что-то изменит? Мы думаем, что, назвав их «террористами», мы их уговорим? Какой ужас! Они сложат оружие и вернут захваченные территории?

Нет, этого не произойдет. Это не сработает, но может заставить их отказаться от переговоров о мирном урегулировании. Если этот законопроект будет принят, Россия, скорее всего, решит, что переговоры бессмысленны, и продолжит изматывающую войну на истощение».

