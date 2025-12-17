Депутат Европарламента – бюрократии в Брюсселе: Вы сами спровоцировали Россию

Анатолий Лапин.  
17.12.2025 12:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 507
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия


Запад сначала сам спровоцировал Россию на начало СВО, продолжая расширение НАТО вопреки предостережениям Москвы. А теперь чиновники в Брюсселе продолжают разжигать военную истерию и вливать бюджеты военным компаниям.

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Германии Петер Бистрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад сначала сам спровоцировал Россию на начало СВО, продолжая расширение НАТО вопреки предостережениям Москвы....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Подавляющее большинство европейцев выступает за мир, но лидеры не претворяют эти стремления в жизнь, поскольку игнорируют демократические принципы.

Это относится ко всем, кто выступает за перевооружение. С какой стати вы выступаете за столь масштабное перевооружение? Вот уже 30 лет с момента распада организации Варшавского договора у Европы нет врагов, Европе больше ничего не угрожает.

Благодаря расширению НАТО вы успешно превратили Россию в нового врага Европы. И теперь вы хотите, чтобы война продолжалась, вы хотите продолжать финансировать войну, чтобы у вас был враг», – заявил Бистрон.

 

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить