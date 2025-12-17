Депутат Европарламента – бюрократии в Брюсселе: Вы сами спровоцировали Россию
Запад сначала сам спровоцировал Россию на начало СВО, продолжая расширение НАТО вопреки предостережениям Москвы. А теперь чиновники в Брюсселе продолжают разжигать военную истерию и вливать бюджеты военным компаниям.
Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Германии Петер Бистрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Подавляющее большинство европейцев выступает за мир, но лидеры не претворяют эти стремления в жизнь, поскольку игнорируют демократические принципы.
Это относится ко всем, кто выступает за перевооружение. С какой стати вы выступаете за столь масштабное перевооружение? Вот уже 30 лет с момента распада организации Варшавского договора у Европы нет врагов, Европе больше ничего не угрожает.
Благодаря расширению НАТО вы успешно превратили Россию в нового врага Европы. И теперь вы хотите, чтобы война продолжалась, вы хотите продолжать финансировать войну, чтобы у вас был враг», – заявил Бистрон.
