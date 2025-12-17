Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад сначала сам спровоцировал Россию на начало СВО, продолжая расширение НАТО вопреки предостережениям Москвы. А теперь чиновники в Брюсселе продолжают разжигать военную истерию и вливать бюджеты военным компаниям.

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Германии Петер Бистрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.