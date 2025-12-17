ВСУ надеются продержаться до выборов в США

Игорь Шкапа.  
17.12.2025 14:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 267
 
Дзен, Политика, США, Украина


Украине нужно кровь из носу продержаться о выборов в США, после чего ситуация якобы изменится в пользу Киева.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеболога ProUA заявил украинский банкир, а ныне офицер ВСУ Андрей Онистрат.

«Просто кровь из носу необходимо, чтоб мы выдержали этот марафон. Это же не спринт, а марафон, чтобы мы его добежали до конца. Тем более не забываем, что выборы будут в Соединенных Штатах. Я имею в виду не президентские, а изменится количество людей, которые могут давить на Трампа и принимать уже решение. А очевидно, что они [республиканцы] продуют.

То есть я думаю, что республиканцы на фоне этой политики Трампа, которая есть, не будут иметь большинства. У нас есть шанс получить больше поддержки и, соответственно, оружия и помощи партнеру. Трамп же – это не партнер сейчас», – сказал Онистрат.

