Украине нужно кровь из носу продержаться о выборов в США, после чего ситуация якобы изменится в пользу Киева.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеболога ProUA заявил украинский банкир, а ныне офицер ВСУ Андрей Онистрат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.