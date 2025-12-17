Европа ошибочно думает, что купила страховку США, – сенатор-республиканец

Анатолий Лапин.  
17.12.2025 15:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 476
 
Дзен, ЕС, Политика, США, Сюжет дня, Украина


Европа сама должна позаботиться о своей безопасности, а не использовать США в качестве гаранта. Это же касается и будущих мирных соглашений по Украине.

Об этом, выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам, заявил сенатор-республиканец Уоррен Дэвидсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа сама должна позаботиться о своей безопасности, а не использовать США в качестве гаранта....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Любое мирное соглашение, основанное исключительно на гарантиях безопасности со стороны США, в долгосрочной перспективе нанесет больше вреда, чем пользе национальным интересам Америки.

Америка должна и дальше побуждать Европу брать на себя основную ответственность за собственную безопасность. Однако расширение НАТО фактически вынудило американцев стать европейскими силами обороны. Это нездоровый и неустойчивый подход…

Мне кажется, что европейцы, расширяя социальную сферу и подрывая собственную национальную безопасность, чувствуют себя так, будто купили у США страховку от войны», – заявил Дэвидсон.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить