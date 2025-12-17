Европа ошибочно думает, что купила страховку США, – сенатор-республиканец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа сама должна позаботиться о своей безопасности, а не использовать США в качестве гаранта. Это же касается и будущих мирных соглашений по Украине.

Об этом, выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам, заявил сенатор-республиканец Уоррен Дэвидсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

