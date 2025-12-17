Европа ошибочно думает, что купила страховку США, – сенатор-республиканец
Европа сама должна позаботиться о своей безопасности, а не использовать США в качестве гаранта. Это же касается и будущих мирных соглашений по Украине.
Об этом, выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам, заявил сенатор-республиканец Уоррен Дэвидсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Любое мирное соглашение, основанное исключительно на гарантиях безопасности со стороны США, в долгосрочной перспективе нанесет больше вреда, чем пользе национальным интересам Америки.
Америка должна и дальше побуждать Европу брать на себя основную ответственность за собственную безопасность. Однако расширение НАТО фактически вынудило американцев стать европейскими силами обороны. Это нездоровый и неустойчивый подход…
Мне кажется, что европейцы, расширяя социальную сферу и подрывая собственную национальную безопасность, чувствуют себя так, будто купили у США страховку от войны», – заявил Дэвидсон.
