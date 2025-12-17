Истерика киевского банкира: Тренер из Донецка говорит на русском с моим ребенком!

17.12.2025 14:30
Украине надо ужесточить борьбу с русским языком, от которого не хотят отказываться ее граждане.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеболога ProUA заявил украинский банкир, а ныне офицер ВСУ Андрей Онистрат.

«Нам что-то нужно более радикально делать с языком. Недавно у меня был разговор с директором теннисной школы, где занимаются дети, и она мне говорит: «Ну, когда война закончится?», – рассказывает Онистрат.

Он ответил, что это произойдет, когда тренер перестанет говорить на русском языке, на что та заметила, что старается, но ей сложно.

«Ты пытаешься? А я каждый день привожу ребенка сюда. Каждый день иду отсюда с мыслью, что тренер, который имеет прикосновение к моему ребенку, разговаривает с ним на русском языке», – передает свой ответ русофоб.

Он добавил, что его ребенок до пяти лет не понимал русский язык, но все изменилось, когда тот стал заниматься боксом, где тренерами были выходцы из Донецка.

«И они, конечно, общаются между собой на русском. И он обращается по-русски к Андрюше. Андрюша на него смотрит и не понимает, о чем он говорит. Сколько вы еще будете совать эту культуру, эту заразу в мозг моим детям? Вы же мне помогаете моего ребенка воспитывать», – негодует Онистрат.

