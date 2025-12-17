Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не Бельгия, а США являются главным препятствием для передачи замороженных активов РФ на поддержку киевского режима.

Об этом пишет близко к глобалистам издание Politico, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь соглашения по замороженным средствам, потому что Бельгия выступила против. Два месяца спустя стало ясно, что проблема ЕС не столько в Бельгии, сколько в Трампе», – говорится в статье.

Представители ЕС сообщили изданию, что Белый дом оказывал давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, – чтобы те отклонили план.

При этом один из высокопоставленных чиновников заявил, что шансы на заключение сделки ухудшились, а не улучшились.

«Мне хотелось плакать», — говорит он.

«Украина отчаянно нуждается в деньгах, поскольку в следующем году ей грозит дефицит бюджета в размере 71,7 миллиарда евро. Если средства не начнут поступать к апрелю, стране придется сократить государственные расходы, что может подорвать моральный дух и способность продолжать обороняться спустя почти четыре года после полномасштабного вторжения России», – описывает ситуацию Politico.

Отмечается, что американская кампания влияния, в рамках которой чиновники администрации Трампа обходили Брюссель и вели неофициальные переговоры со столицами, привела к тому, что Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе несогласных стран (Бельгия, Венгрия, Словакия, Кипр).

Еврочиновники паникуют и говорят, что провал «станет катастрофой для положения ЕС в мире».

«В ходе затянувшихся переговоров во вторник официальные лица и лидеры ЕС все чаще поднимали вопрос о «ядерном варианте»: протолкнуть репарационный кредит квалифицированным большинством голосов, то есть проигнорировать возражения других стран. Но некоторые чиновники заявили, что это разорвет и без того расколотый блок и, вероятно, погрузит его в настоящий кризис».

Другая альтернатива — это просто предоставление некоторыми странами ограниченных двусторонних кредитов.

Звучат и откровенно читаемые угрозы в адрес Бельгии.

«Что касается Бельгии, я не хочу, чтобы она стала второй Венгрией», – говорит премьер-министр Латвии Эвика Силина.

Politico указывает, что европейские дипломаты предупредили о возможности отстранения Бельгии «от участия в принятии решений ЕС из-за ее нежелания заключить соглашение о репарациях за счет российских активов».