Украина – коррумпированное образование, где не без участия чиновников из Брюсселя разворованы миллиарды евро налогоплательщиков. Под предлогом «защиты Украины» Европа ввергается в угрозу разрушительной войны с Россией.

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Германии Зигберт Франк Дрезе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

