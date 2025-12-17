Наполеон, Гитлер, а теперь «Готовность-2030»! – депутат Европарламента призвал остановиться

Анатолий Лапин.  
17.12.2025 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 551
 
Война, Дзен, ЕС, Коррупция, Украина


Украина – коррумпированное образование, где не без участия чиновников из Брюсселя разворованы миллиарды евро налогоплательщиков. Под предлогом «защиты Украины» Европа ввергается в угрозу разрушительной войны с Россией.

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Германии Зигберт Франк Дрезе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Сначала Наполеон, потом Гитлер, а теперь ЕС планирует войну. Третий раз в истории готовится война против России под лозунгом «Готовность-2030». Это якобы план обороны, но он станет исторической ошибкой, и от Европы мало что останется. Думаю, это должно быть понятно всем.

Так что же ими движет? Вряд ли это любовь к человечеству, ведь Украина – коррумпированное государство. Миллиарды евро ушли на Украину без каких-либо проверок и контроля. Эти деньги можно было бы вложить в ЕС, а у нас есть политики из ЕС, которые набивают карманы взятками.

Возможно, это просто примитивная ненависть к России. Возможно, вы ничему не научились в истории. Но факт в том, что этот ЕС ни к чему не готов», – заявил Дрезе.

Метки:

Все новости за сегодня



