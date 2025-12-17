Украинство обречено, но могло выжить, если бы сдалось в начале СВО – Селиванов

17.12.2025 12:15
Адепты украинства сами приговорили самостийный проект, отказавшись идти на компромиссное соглашение с Москвой в начале СВО.

Об этом на канале «Книжный день заявил участник СВО бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, после переворота 2014 года переехавший в Луганск и воевавший там за ЛНР, а потом и в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы в начале СВО не оказали сопротивление, то мое глубокое убеждение в том, что украинскую идентичность никто бы не трогал… с точки зрения украинцев, было бы грамотнее всего сдаться. Они этого не сделали. Они дискредитировали украинскую идентичность»,- сказал Селиванов.

Он полагает, что уже нельзя замораживать ситуацию и останавливаться на полпути.

«Коллапс самой идеи украинства, как такой антирусской государственности, нужно довести до конца. Нужно прекратить это воспроизводство украинства», – сказал Селиванов.

Он призвал не верить «спикерам партии похабного мира».

«Говорят, что вот-вот, завтра, послезавтра, полгода – будет договоренность, «переходное правительство». Этого не происходит. Происходит логическое уничтожение украинской государственности, этой русофобской», – сказал Селиванов.

По его мнению, бандеровский проект должен быть уничтожен «для того, чтобы на этой благодатной южной земле с хорошим климатом наконец-то все вернулось к нормальной жизни».

«В тех местах, где нет проблем, связанных с войной, жизнь развивается, и она уже вышла на более развитый уровень, чем это было при Украине», – добавил Селиванов, говоря о новых регионах.

