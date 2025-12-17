Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Разжигатели войны из Брюсселя под прикрытием улучшения логистики в странах ЕС продавливают возможность ускоренной переброски войск на Украину, в Молдову и на Балканы.

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Франции Филипп Оливье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под предлогом военной мобильности, которую вы подаете как административную проблему, вы продвигаете совсем другую идею – создание европейской армии, о чем вы говорите почти открыто. Единое разрешение на мобильность позволило бы Еврокомиссии принимать решение о перемещении войск по всей Европе и, тем самым, принуждать страны принимать у себя войска даже против их воли», – сказал Оливье.

По его словам, чиновники в Брюсселе продвигают военную повестку «с обескураживающей безответственностью».