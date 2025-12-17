«Коридоры на Украину, в Молдову, на Балканы», – Брюссель наметил три точки военного противостояния с Россией

Разжигатели войны из Брюсселя под прикрытием улучшения логистики в странах ЕС продавливают возможность ускоренной переброски войск на Украину, в Молдову и на Балканы.

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Франции Филипп Оливье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Под предлогом военной мобильности, которую вы подаете как административную проблему, вы продвигаете совсем другую идею – создание европейской армии, о чем вы говорите почти открыто. Единое разрешение на мобильность позволило бы Еврокомиссии принимать решение о перемещении войск по всей Европе и, тем самым, принуждать страны принимать у себя войска даже против их воли», – сказал Оливье.

По его словам, чиновники в Брюсселе продвигают военную повестку «с обескураживающей безответственностью».

«Что же мы видим, к чему вы клоните? Уже понимаем, что это – ваши коридоры на Украину, в Молдову, на Балканы. А какова цена всего этого милитаристского безумия? Мы не понимаем, зачем нужно пропускать войска через нашу территорию, особенно в военных целях. Мы верим в национальные армии, которые позволяют самостоятельно принимать решения об участии в конфликте или отказе от него. Дети Франции не будут погибать в чужих войнах», – заявил Оливье.

