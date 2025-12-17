Путин объяснил, почему украинские «крепости» оказались бессильны против армии России

Максим Столяров.  
17.12.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 850
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Полученный за три года СВО боевой опыт позволяет ВС РФ наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.

Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил президент Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полученный за три года СВО боевой опыт позволяет ВС РФ наращивать темпы наступления на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Отмечу, что уходящий год стал важным этапом в решении задач СВО. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы. В том числе, так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением.

В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе, крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификациями. Они не устояли, а оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов», – сказал Путин.

«Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и полученный в боях уникальный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.

Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой», – добавил президент.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить