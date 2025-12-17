Путин объяснил, почему украинские «крепости» оказались бессильны против армии России

Полученный за три года СВО боевой опыт позволяет ВС РФ наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.

Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил президент Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отмечу, что уходящий год стал важным этапом в решении задач СВО. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы. В том числе, так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением.

В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе, крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификациями. Они не устояли, а оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов», – сказал Путин.