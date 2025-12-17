Ермака сделали невыездным

Отправленный в отставку ранее всесильный главы Зе-офиса Андрей Ермак, у которого провели обыск в связи с делом о коррупции высших чиновников, не сможет покинуть страну.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил депутат ВР Ярослав Железняк, считающийся сливным бачком НАБУ.

У него поинтересовались, может ли Ермак выехать за границу, учитывая, что, по информации СМИ, он не так давно посетил Службу внешней разведки Украины.

Депутат напомнил, что Ермак не подпадает под категорию лиц, которым позволен выезд из страны во время военного положения.

«Он, по состоянию на сейчас не забронирован, не является государственным чиновником. Короче, у него нет права на выезд», – сказал укро-депутат.

Он добавил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о визите Ермака в СВР.

«Убежден, что в любом случае огласка здесь помогла. Также убежден, что Андрею Ермаку, наверное, лучше оставаться в Украине. Возможно, к нему появятся дополнительные вопросы от НАБУ и САП. Зачем возвращать снова через Буданова, как мы видели с Чернышовым. Поэтому он свое уже отъездил. Я слышал, что он на фронт собирался. Мне кажется, по этому треку ему и нужно идти», – иронизирует Железняк.

