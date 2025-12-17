НАТО готовится вступить в войну с Россией через 4 года – Белоусов доложил об ответе РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО активно наращивает свой военный потенциал, готовясь к войне с Россией.

Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил министр обороны Андрей Белоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, модернизируется ПВО. Повышается оперативность переброски войск альянса к «восточному флангу», для чего планируется ввести так называемый военный шенген. Существенно увеличиваются военные расходы. Сегодня годовой бюджет Альянса составляет 1,6 трлн долларов, а вырастет до 2,7 трлн долларов. Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами Альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно, открыто заявляли официальные представители блока НАТО», – сказал Белоусов.

«Не мы угрожаем, нам угрожают. В соответствии с существенными угрозами военной безопасности осуществляется строительство современных и высокотехнологичных Вооруженных сил. Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Для повышения их боевых возможностей в состав в текущем году принят атомный подводный крейсер класса «Борей-А» Князь Пожарский, вооруженный ракетами Булава. Продолжается строительство еще двух подводных лодок данного типа. ВКС пополнились двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160М. Продолжается перевооружение на ракетный комплекс стратегического назначения Ярс. До конца года на боевое дежурство будет поставлен комплекс Орешник», – добавил министр.

Комментируя слова министра, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев подчеркнул, что время иллюзий и пауз прошло.